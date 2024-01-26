Зеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму

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Президент Владимир Зеленский анонсировал создание нового механизма коммуникации с предпринимателями - Всеукраинской экономической платформы.

Об этом он сказал в вечернем обращении.

"Сегодня мы даем старт основанию нового механизма коммуникации с предпринимателями. И не только с теми, кто больше всего заметен. Основываем Всеукраинскую экономическую платформу, на которой будет представлен и малый бизнес, и средний, и крупный. И разные регионы нашего государства. И инвесторы, и релоцированные предприятия.

"Сделано в Украине" - это не просто бренд, это большое сообщество людей, миллионы украинцев и украинок, которые работают на предприятиях. И это наши люди, которые основывают предприятия, которые создают рабочие места для других. Все сообщество нашего бизнеса будет представлено на новой платформе", - заявил президент.

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По его словам, работу платформы должно организовать правительство вместе с Офисом президента, областными государственными администрациями и экспертами.

"Главная задача - чтобы это был инструмент действенной коммуникации. Чтобы общение всегда поддерживалось операционными решениями - тем, что государственные институты делают или меняют, и тем, что создаст новую, нормальную историю отношений, в частности, между правоохранителями и предпринимателями", - добавил он.

Также Зеленский сообщил, что подписал указы, которые позволят создать Совет по вопросам предпринимательства, который он анонсировал накануне после решения СНБО.

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Напомним:

22 января руководство Верховной Рады и члены экономического блока правительства провели закрытую встречу с предпринимателями относительно давления силовых структур на бизнес на фоне ареста Игоря Мазепы и обысков в инвесткомпании Concorde Capital.

Участники встречи представителей власти и бизнеса 22 января рассказали, что на ней фактически вице-премьеры Юлия Свириденко и Михаил Федоров и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук "слушали ярость бизнеса".

По результатам этой встречи президент Владимир Зеленский поручил сделать наработки, "чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты". Он анонсировал создание Совета по поддержке предпринимательства, в который войдут представители бизнеса.

Экономическая правда