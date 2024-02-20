Польские фермеры перекрыли железную дорогу на КПП "Медика" и высыпали зерно из вагона

Фото: Суспільне Львів

Утром 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях.

Об этом сообщает "Суспільне Львів".

"Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут удержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские", – говорит соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув.

По его словам, протестующие высыпают зерно "из-за эмоций".

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"Не имеем влияния на людей, они не могут выдержать и высыпают. Мы являемся банкротами, потому что все свозят с Украины неконтролируемо", – добавляет соорганизатор протеста.

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По словам корреспондентов Суспільного, на место происшествия приехала полиция. Следовательно, менее чем через полчаса польские фермеры разблокировали железную дорогу.

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Напомним:

Как известно, на 20 февраля польские фермеры анонсировали блокаду всех пунктов пересечения границы с Украиной.

Польский министр сельского хозяйства накануне протеста обратился к ним в письме, в котором обозначил приоритеты министерства и пригласил протестующих к переговорам.

Предыдущие масштабные протесты с блокированием границы были 18 февраля, тогда протестующие попытались перекрыть в том числе железнодорожное движение.