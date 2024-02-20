Корея усилит контроль за экспортом в РФ и Беларусь: запретят продажу почти 700 наименований

Южная Корея на этой неделе начнет более жесткий экспортный контроль в отношении России и Беларуси.

Об этом сообщает южнокорейское информагентство "Ренхап", передает Интерфакс-Украина.

По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики, в соответствии с пересмотром государственных правил торговли стратегическими товарами Южная Корея добавила 682 наименования, имеющих фактическое или потенциальное военное применение, в список товаров, запрещенных к поставке в РФ и Беларусь.

Так, общее количество товаров в списке увеличится до 1 159. Среди них - тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и механизмы.

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Также в новый список добавят подержанные автомобили с двигателями объемом 2 тыс. куб. см.

"Это политика, скоординированная с международным сообществом. Правительство усилит борьбу с незаконной торговлей", - заявил агентству представитель министерства.

Также агентство указывает, что хотя экспорт указанных товаров в обе страны в принципе запрещен, корейское правительство будет отдельно рассматривать "исключительные случаи". Новые правила вступят в силу в субботу, 24 февраля.

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Тайвань расширил перечень оборудования, запрещенного к экспорту в Россию и Беларусь.