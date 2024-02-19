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Переработка нефти в РФ упала до самого низкого с октября уровня из-за атак украинских беспилотников

Понедельник, 19 февраля 2024, 19:30 - Экономическая правда

Переработка нефти в России продолжает падать в течение последней недели, поскольку нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора борются с последствиями атак украинских беспилотников. Переработка упала до самого низкого с октября уровня.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Падение объемов переработки достигло почти 380 тысяч баррелей в день по сравнению с большинством декабря - последним месяцем перед тем, как Украина начала атаки по российским НПЗ. 

По данным Bloomberg, в феврале среднесуточные объемы переработки нефти в России снизились до 5,21 млн баррелей, что является самым низким показателем с начала октября.

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По данным источника, знакомого с ситуацией в отрасли, на второй неделе февраля нефтеперерабатывающие заводы перерабатывали 5,16 миллиона баррелей нефти в день. Это на 94 тысячи баррелей в день меньше, чем на предыдущей неделе, согласно расчетам Bloomberg.

С начала года в результате украинских атак было повреждено шесть нефтеперерабатывающих заводов, что в целом составляет около 18% всей перерабатывающей мощности России.

Напомним: 

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В ночь на 25 января возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Туапсе, что в Краснодарском крае РФ. Местные жители сообщали о пролете нескольких БПЛА. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.

По данным источников УП, нефтеперерабатывающий завод был атакован беспилотниками Службы безопасности.

Российские нефтеперерабатывающие компании в январе уменьшили производство на 4% по сравнению с январем прошлого года. Наибольшее падение зафиксировано в "Роснефти", чей завод в ночь на 25 января атаковали украинские дроны.

Экономическая правда

Россия нефть война
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