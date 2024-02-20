ЕС еще на год продлил санкции против России за оккупацию территорий Украины

Совет Европейского Союза продлил на год санкции против России за оккупацию части территории Украины.

Это решение опубликовано в Официальном журнале ЕС.

"До тех пор, пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать запрет на применение силы, являющейся серьезным нарушением международного права, целесообразно сохранить в силе все меры, введенные Союзом, и принять дополнительные, если это необходимо. Следовательно, ограничительные меры должны быть продлены еще на 12 месяцев до 24 февраля 2025 года", – говорится в заявлении.

Решение о продлении санкций было принято в Брюсселе 19 февраля 2024 года. Оно вступило в силу сегодня, 20 февраля.

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Совет ЕС ввел санкции против России 23 февраля 2022 года, а 6 октября расширил географическую сферу действия ограничений на все неподконтрольные правительству Украины районы Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Напомним:

Ранее чиновники от ЕС, США и их союзники на встрече в Брюсселе обсудили ближайшие новые санкции против России, которые готовят ко второй годовщине полномасштабной войны.

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