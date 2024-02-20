Корея посилить контроль за експортом у РФ та Білорусь: заборонять продаж майже 700 найменувань

Південна Корея цього тижня почне більш жорсткий експортний контроль щодо Росії та Білорусі.

Про це повідомляє південнокорейське інформагентство "Ренхап", передає Інтерфакс-Україна.

За даними Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики, відповідно до перегляду державних правил торгівлі стратегічними товарами Південна Корея додала 682 найменування, що мають фактичне або потенційне військове застосування, до списку товарів, заборонених до постачання в РФ та Білорусь.

Так, загальна кількість товарів у списку збільшиться до 1 159. Серед них - важке будівельне обладнання, акумуляторні батареї, авіаційні компоненти та механізми.

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Також до нового списку додадуть вживані автомобілі з двигунами об'ємом 2 тис. куб. см.

"Це політика, скоординована з міжнародною спільнотою. Уряд посилить боротьбу з незаконною торгівлею", - заявив агентству представник міністерства.

Також агентство вказує, що хоча експорт зазначених товарів в обидві країни в принципі заборонений, корейський уряд окремо розглядатиме "виняткові випадки". Нові правила набудуть чинності в суботу, 24 лютого.

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Тайвань розширив перелік устаткування, забороненого до експорту в Росію та Білорусь.