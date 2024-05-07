Детенизация торговли: в Украине растет количество чеков и легальной выручки

С начала 2024 года количество выданных чеков выросло почти на 4 млн грн в среднем за день – с 22,5 млн в январе до 26,2 млн в апреле.

Данные опубликовал председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Также средняя выручка за день выросла с 11,12 млрд грн в марте до 11,54 млрд грн в апреле.

"Спасибо, что требуете чеки и сообщаете о тех, кто чеки не выдает. Это ваш вклад в победу над тенью и коррупцией", – подчеркнул Гетманцев.

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Напомним:

Украинцы за первый квартал 2024 года открыли более 74 тысяч новых ФЛП, что на 33,6% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.