УЗ анонсировала запуск модернизированного электропоезда Львов – Ровно
Вторник, 7 мая 2024, 17:06 -
"Укрзализныця" объявила, что вскоре запустит модернизированный электропоезд на маршруте Львов - Ровно: это 39-й модернизированный на собственных мощностях "Укрзализныци" пригородный электропоезд.
Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.
По словам УЗ, поезд имеет ряд удобных и актуальных решений внутри вагона, в частности:
- крепления для велосипедов;
- розетки для зарядки гаджетов;
- комфортные сиденья.
Сообщается также, что вагоны стали более доступными для маломобильных слоев населения:
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- установлены пандусы;
- инклюзивные уборные;
- информационные указатели продублированы шрифтом Брайля.
В главных вагонах поезда предусмотрены пеленальные столики, добавили в компании.
Экономическая правда
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