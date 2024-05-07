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УЗ анонсировала запуск модернизированного электропоезда Львов – Ровно

Вторник, 7 мая 2024, 17:06 - Алексей Павлыш
 
фото: уз

"Укрзализныця" объявила, что вскоре запустит модернизированный электропоезд на маршруте Львов - Ровно: это 39-й модернизированный на собственных мощностях "Укрзализныци" пригородный электропоезд.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

По словам УЗ, поезд имеет ряд удобных и актуальных решений внутри вагона, в частности:

  • крепления для велосипедов;
  • розетки для зарядки гаджетов;
  • комфортные сиденья.

Сообщается также, что вагоны стали более доступными для маломобильных слоев населения:

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  • установлены пандусы;
  • инклюзивные уборные;
  • информационные указатели продублированы шрифтом Брайля.
 
фото: уз

В главных вагонах поезда предусмотрены пеленальные столики, добавили в компании.

Экономическая правда

Укрзализныця
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