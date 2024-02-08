Тайвань заборонив експорт до Росії та Білорусі ще понад 70 верстатів

Тайвань розширив перелік устаткування, забороненого до експорту в Росію та Білорусь.

Про це повідомило агентство Focus Taiwan, передає Інтерфакс-Україна.

"Тайвань додав 77 позицій до списку верстатів, експорт яких до Росії чи Білорусі заборонено", - йдеться в повідомленні.

Новий список набуває чинності 8 березня, щоб не допустити використання російськими військовими високотехнологічних тайванських технологій".

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"Уряд Тайваню 2023 року запровадив контроль над експортом низки високопродуктивних верстатів до Росії та Білорусі та розширює сферу експортних обмежень на 77 додаткових продуктів, щоб відповідати посиленим експортним санкціям, запровадженим Європейським Союзом, США та Японією", - йдеться в повідомленні.

Товари, додані до нового списку експортного контролю, охоплюють складне обладнання - верстати з ЧПУ, обробні центри, токарні, фрезерні та шліфувальні верстати".

Також Мінекономіки країни звернулося до тайванських виробників, які експортують продукцію до таких країн, як Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати, що, як вважається, мають високий ризик перевідвантаження продукції, із вказівкою не переспрямовувати поставки до Росії та Білорусі".

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Нагадуємо:

Міністерство економіки Китайської Республіки (Тайвань) заявило, що запровадило санкції проти російської компанії I Machine, яка фігурувала в розслідуванні The Washington Post про постачання до РФ високотехнологічних тайванських верстатів.