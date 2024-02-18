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Rheinmetall побудує в Україні завод з виробництва боєприпасів

Неділя, 18 лютого 2024, 10:30 - Економічна правда

Найбільший в Європі виробник боєприпасів Rheinmetall підписав меморандум про створення спільного підприємства в Україні.

Про це німецька компанія повідомила на своїй сторінці у X (Twitter).

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Меморандум був підписаний під час Мюнхенської безпекової конференції.

В Rheinmetall зазначають, що вироблятимуть шестизначні числа снарядів калібру 155 мм на рік, включно з метальними снарядами.

51% акцій спільного підприємства належатиме Rheinmetall, 49% - українській компанії-партнеру.

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Нагадаємо:

В жовтні в Україні зареєстрували спільне підприємство німецького концерну Rheinmetall і АТ "Українська оборонна промисловість", який мав ремонтувати військову техніку.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall планував почати випуск перших бронемашин Fuchs та Lynx в Україні у 2024 році.  

Німеччина ОПК виробництво
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