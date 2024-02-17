Укроборонпром подписало меморандум о сотрудничестве с немецкой Dynamit Nobel Defence

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АО Укроборонпром подписало меморандум о сотрудничестве с немецкой военно-промышленной компанией Dynamit Nobel Defence.

Об этом сообщает Укроборонпром на своей странице в Telegram.

Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) - немецкий производитель вооружений, дочернее предприятие израильской компании "Rafael". Компания была основана в 1865 году Альфредом Нобелем.

Как сообщает "Милитарный", Компания Dynamit Nobel Defence является одним из крупнейших европейских производителей вооружения, она производит противотанковые гранатометы RGW 60, RGW 90, RGW 110 и Pzf 3. Напомним, что гранатометы компании уже предоставлялись Вооруженным Силам Украины в рамках военной помощи.

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Великобритания работает со странами, включая США, над тем, чтобы предоставить Украине тысячи новых беспилотников с искусственным интеллектом, которые могли бы одновременно атаковать российские цели.