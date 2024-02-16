Уряд виділяє 2,5 мільярда на облаштування укриттів у закладах освіти

Кабмін виділяє 2,5 мільярда гривень на облаштування укриттів та 1,5 млрд грн на розвиток Нової української школи.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Виділяємо 2,5 млрд грн на облаштування укриттів. У чотирьохстах закладах освіти почне працювати служба освітньої безпеки", – заявив він.

Крім цього, на розвиток "Нової української школи" виділили 1,5 мільярда гривень.

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Нагадаємо:

З початку року Кабмін з резервного фонду держбюджету виділив на фортифікації 20 мільярдів гривень.

Економічна правда

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