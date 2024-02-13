З початку року Кабмін виділив 20 мільярдів на фортифікаційні споруди

З початку року з резервного фонду держбюджету на фортифікації було виділено 20 мільярдів гривень. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування становив ще 10,7 мільярда гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Із загальної суми з резервного фонду майже 3 мільярди гривень було спрямовано Міністерству оборони та Держспецтранспорту. Ще понад 16 мільярдів гривень було виділено обласним адміністраціям:

Харківська область отримала 3,9 мільярда гривень.

Запорізька область - 1,3 мільярда гривень.

Донецька область - 1,2 мільярда гривень.

Херсонська область - понад 1,2 мільярда гривень.

Фортифікаційні споруди зводяться коштом резервного фонду державного бюджету, місцевих бюджетів, військового ПДФО та за благодійні кошти на спецрахунку НБУ, додав Шмигаль.

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Нагадаємо:

28 листопада 2023 року на Ставці верховного головнокомандувача Зеленський обговорював значне посилення фортифікацій у регіонах.

У грудні минулого року Кабінет міністрів виділив понад 788 млн грн на фортифікаційні укріплення та розмінування територій.

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Економічна правда