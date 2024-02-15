Маск перенес регистрацию SpaceX из Делавэра в Техас

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Американская компания SpaceX Илона Маска перенесла свою корпоративную регистрацию из Делавэра в Техас.

Об этом Маск сообщил на своей странице в соцсети X.

"SpaceX изменила штат регистрации с Делавэра на Техас! Если ваша компания все еще зарегистрирована в Делавэре, я рекомендую вам как можно быстрее переехать в другой штат", - написал миллиардер.

Накануне еще одна компания Маска Neuralink, которая занимается имплантацией мозговых чипов, сменила место регистрации с Делавэра на Неваду.

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В январе суд в американском штате Делавэр отменил соглашение о выплате пакета заработной платы Илону Маску в Tesla Inc в размере 55,8 миллиардов долларов.

Судья установил, что компенсация Маска была неправильно установлена советом производителей электромобилей, и отменил пакет.

Иск подал акционер, который утверждал, что это была переплата. Судья назвала компенсацию "непостижимой суммой", которая не была справедливой для акционеров.

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В ответ на решение суда Маск в заметке на X написал: "Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр".

Решение суда ставит под угрозу состояние миллиардера. По словам Bloomberg, если его не обжалуют, Маск может подвинуться в рейтинге самых богатых людей мира с первой строчки на третью.

Экономическая правда