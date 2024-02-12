Суд США обязал Маска дать показания SEC по делу о покупке Twitter

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Федеральная судья обязала миллиардера Илона Маска снова дать показания в рамках расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) его поглощения соцсети Twitter за 44 млрд долл, предоставив регулятору и миллиардеру неделю для согласования даты и места.

Об этом пишет Reuters.

Приказ судьи Лорел Билер, изданный в субботу, формализовал предыдущее решение, вынесенное ею в декабре, которое стало на сторону регулятора.

В октябре SEC подала в суд на Маска, чтобы заставить его дать показания в рамках расследования его покупки в 2022 году Twitter. Маск отказался участвовать в допросе в сентябре, который был частью расследования, заявили в SEC.

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Агентство изучает, соблюдал ли Маск закон при подаче необходимых документов о покупке акций Twitter, и были ли его заявления относительно этой сделки правдивыми.

Напомним:

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его дать показания в рамках расследования дела о покупке Twitter стоимостью 44 млрд долларов.

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Среди возражений Маска было то, что SEC пытается "преследовать" его, а его адвокату нужно время, чтобы ознакомиться с потенциально важными материалами, содержащимися в биографии Маска, заявили тогда в SEC.

Экномическая правда