Neuralink Маска меняет место регистрации

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На фоне скандалов относительно изменения места регистрации компании Tesla на штат Техас, американский миллиардер Илон Маск решил переместить место регистрации другой своей компании Neuralink.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, Маск перерегистрировал Neuralink из штата Делавэр, в Неваду.

Изменение места регистрации компании по внедрению в человеческий мозг имплантов, чтобы облегчить взаимодействие между человеком и электронными устройствами, произошло через неделю после судебного решения в отношении Маска и компании Tesla, с которой по мнению суда, ему неправомерно хотели выплатить 56 миллиардов долларов.

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Изменение места регистрации компании Tesla может столкнуться с сопротивлением акционеров, которые будут подавать в суд на компанию за такое решение.

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Напомним:

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Илон Маск стремится изменить место регистрации компании Tesla из штата Делавэр, в штат Техас, после судебного решения об отмене выплаты Маску 55 млрд долларов.

В январе Илон Маск заявил, что его стартап Neuralink, который занимается разработкой мозговых имплантатов, впервые вживил чип в мозг человека.

В 2016 году Маск создал компанию Neuralink для разработки мозговых имплантатов. Основатель убежден, что за этой разработкой будущее и она сможет помочь людям с болезнями Альцгеймера и Паркинсона, параличами, а также людям с врожденными заболеваниями мозга.