Электромобили – это тупик?

На початку 1990-х років поважні американські яппі та жителі передмість, що вийшли на пенсію, купували електричні хлібопічки – їх продажі досягли 4 млн штук. Проте ця мода швидко пішла на спад.

Новоявлені пекарі-аматори виявили, що для наповнення металевої форми точною кількістю борошна, яєць, хліба, дріжджів та солі потрібно набагато більше грошей та часу, ніж для прогулянки до найближчої крамниці.

Чи не є електромобілі такими ж хлібопічками нашого часу?

Незважаючи на підприємницький дар засновника Tesla Ілона Маска, а також мільярди доларів державного субсидування електромобілів, споживачі воліють їздити на бензоколонки і заправлятися там за п'ять хвилин, ніж переробляти гаражі та відчайдушно шукати станції підзарядки на парковках торгових центрів.

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За даними компанії JD. Power, 21% публічних станцій заряджання автомобілів не працюють. Споживачі починають уникати електромобілів і цей вибір вплине не лише на автомобільну промисловість, а й на американсько-китайські відносини, бюджети штатів та ціни на сировинні товари.

Свідчень цього зсуву стає більше. Компанія Hertz, яка у 2021 році з помпою купила 100 тис машин Tesla, розвернулася на 180 градусів і списала третину електромобілів, що призвело до зменшення прибутків на 245 млн дол. Обіцянка Hertz купити 175 тис електромобілів GM, швидше за все, не буде виконана.

За межами багатих районів, мешканці яких стежать за модними тенденціями, споживачі проходять повз електромобілі, купуючи гібриди і бензинові авто.

У четвертому кварталі 2023 року продаж електромобілів збільшився лише на 1,3%. За даними компанії Edmunds, електромобілі простоюють на стендах дилерів на три тижні довше, ніж бензинові машини. Електромобілі Mercedes Benz EQS стоять на стендах по чотири місяці, тому фінансовий директор компанії недавно зізнався, що цей ринок "досить брутальний".

Споживачі уникають електромобілів, навіть незважаючи на цінову війну, під час якої Ford, Tesla та GM знизили ціни на ці машини в середньому на 20%. Це призвело до збитків Ford у розмірі 36 тис дол з кожної проданої машини.

Тимчасом уряди штатів підтримують продажі електромобілів величезними субсидіями, хоча їхні бюджети вкрай дефіцитні.

Каліфорнія дає 7 тис дол за кожен новий електромобіль (крім максимально можливої федеральної податкової пільги 7,5 тис дол), хоча й звітувала про рекордний розмір дефіциту бюджету – 68 млрд дол. Нью-Джерсі спрямовує чек на 4 тис дол покупцям електромобілів, хоча доходи штату знижуються.

Як довго влада штатів триматиме відкритим цей грошовий кран?

Компанії, які сумнівалися в перспективах електромобілів і зробили ставку на гібриди (наприклад, Toyota), виглядають украй проникливими. У 2023 році котирування акцій Toyota на 40% випередили котирування акцій GM. Голова Toyota Акіо Тойода, який піддавався гострій критиці ентузіастів електромобілів та аналітиків Уолл-стрит, заявив, що люди нарешті "почали бачити реальність".

Профспілки працівників автопрому зітхнули з полегшенням, адже для випуску електромобілів потрібно на 90% менше запчастин і на 30% – людино-годин.

Усе це, звісно, не применшує винахідливість інженерів та дизайнерів електромобілів. Дивлячись на гонки смарткарів або роблячи паралельне паркування електромобілем, важко повірити, що колись ці машини зневажливо називали гольф-карами під модним брендом.

Маску дають різні характеристики (іноді нецензурні), та його машини обганяють Porsche, його ракети літають краще за ракети НАСА, а в історії з інсайдерською торгівлею він змусив ковтати пил юристів Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). Однак це не означає, що Маск завжди виграє. Крім фізики та інерції споживачів, електромобілі мають й інші перешкоди, перш за все – збої в енергомережі.

Кількість американців, які раптом опинилися без світла, зростає, а час відключень збільшується. За даними Управління енергетичної інформації США, у 2013-2021 роках середня тривалість блекаутів подвоїлася до понад 7 год. При цьому частота блекаутів збільшилася майже на 20%.

Не дивно, що люди не хочуть прив'язувати свою мобільність до розетки в стіні. Особливо якщо згадати про сумніви в надійності відновлюваних джерел енергії (сонце, вітер), яким завжди загрожуватимуть хмари та безвітряна погода.

Америка, звісно, не на самоті. Китайський автовиробник BYD (Build Your Dreams) за 2023 рік продав 3 млн електромобілів, тоді як Tesla – 1,8 млн. Але на хиткій китайській економіці негативно позначається зниження продажів у США.

Китайська влада та приватний сектор зробили велику ставку на виробництво акумуляторів і на такі країни, як Зімбабве, Демократична Республіка Конго, Куба та Росія, де видобуваються літій, кобальт, кадмій та інші найважливіші корисні копалини. Однак чи буде Китай далі підкуповувати політичних лідерів Африки, якщо ціни на цю сировину впадуть? Як довго буде відкритим цей кран?

Моду на хлібопічки у 1990-ті роки не підтримували державні субсидії, урядові рішення чи величезні знижки, які компанії надають для збільшення частки ринку. Якби все це було, тоді, мабуть, мода на хлібопічки тривала б ще кілька років.

Електромобілі рекламують президенти, губернатори, податкова служба та техексперти, але суспільство їх не слухає. Президент Дуайт Ейзенхауер, який чудово виглядав у джипі потужністю 60 кінських сил, попереджав, що ви не можете керувати, б'ючи людей по голові: це насильство, а не лідерство. На автомобільному ринку лідерство зберігає двигун внутрішнього згоряння.

Тодд Бухгольц – ексдиректор з економічної політики в Білому домі за президента Джорджа Буша-молодшого, екскерівний директор хеджфонду Tiger, лауреат Викладацької премії ім. Елліна Янга в Гарварді, автор книг "Нові ідеї мертвих економістів", "Ціна процвітання", співавтор мюзиклу "Дорогою слави".

Project Syndicate