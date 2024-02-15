X за деньги давала синие галочки представителям "Хезболлы", хуситов и российскому "НТВ" – исследование
Компания X (бывший Twitter) Илона Маска предоставляла льготы на подписку террористическим группам и другим организациям, запрещенным в США.
Об этом пишет BBC со ссылкой на исследование Проекта технологической прозрачности (TTP).
Проект технологической прозрачности (TTP), в частности, обнаружил, что X предоставляла синие галочки аккаунтам, связанным, в частности, с членами "Хезболлы".
"За 8 долларов в месяц такая галочка позволяет публиковать более длинные посты и лучше продвигаться.
После выхода исследования X сняла некоторые галочки, заявив, что его система безопасности "надежна", - говорится в статье.
Решение Маска брать плату за получение галочек было одним из самых противоречивых изменений, которые он сделал после того, как купил Twitter в 2022 году: критики утверждали, что этот шаг усугубит проблемы дезинформации, открыв платформу для самозванцев, напоминает BBC.
"Раньше галочка была бесплатной и должна была указывать на то, что социальная сеть проверила личность, стоящую за учетной записью.
Многие из получателей таких галочек были журналистами, а также мировыми лидерами и знаменитостями. Однако в некоторых случаях это были люди, которые находятся под санкциями в США", - добавляет издание.
По словам TTP, учетная запись, управляемая лицом от "хуситов", также, вероятно, платил за галочку, но теперь она была снята.
Хуситы находятся под санкциями как в США, так и в Великобритании, напоминает ВВС.
При этом несколько других учетных записей также имели платные галочки, включая аккаунт государственного телеканала "НТВ" из РФ. Специалисты делают вывод, что эта ситуация свидетельствует о потере X контроля над своей платформой.
"США накладывают санкции на лиц, группы и страны, которые считаются угрозой национальной безопасности. Похоже, что Илон Маск продает премиум-сервис некоторым из них", - говорится в отчете TTP.
Экономическая правда