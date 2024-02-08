Конкурент X за сутки получил миллион новых пользователей
После того, как соцсеть Bluesky разрешила регистрироваться всем пользователям, к ней присоединился еще миллион человек.
Об этом сообщила Bluesky в приложении X (Twitter).
"Поздравляем более 1 миллиона новых пользователей, которые присоединились к Bluesky с момента открытия доступа вчера", - заявила Bluesky.
В настоящее время Bluesky насчитывает более 4,3 миллионов пользователей.
Bluesky – это децентрализованная платформа микроблогов, разработанная Джеком Дорси, соосонвателем Twitter. Ее цель – создать открытую и устойчивую платформу, которая не будет зависеть от ни одного центрального руководства.
Напомним:
В понедельник социальная сеть Bluesky стала доступна всем пользователям. Раньше к ней могли присоединиться только по коду-приглашению или подав заявку в список ожидания.
В сентябре 2023 года Bluesky побила рекорд повседневной активности после заявления Илона Маска о намерении введения платной подписки в Х (Twitter).
Экономическая правда