Конкурент X за сутки получил миллион новых пользователей

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После того, как соцсеть Bluesky разрешила регистрироваться всем пользователям, к ней присоединился еще миллион человек.

Об этом сообщила Bluesky в приложении X (Twitter).

"Поздравляем более 1 миллиона новых пользователей, которые присоединились к Bluesky с момента открытия доступа вчера", - заявила Bluesky.

В настоящее время Bluesky насчитывает более 4,3 миллионов пользователей.

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Bluesky – это децентрализованная платформа микроблогов, разработанная Джеком Дорси, соосонвателем Twitter. Ее цель – создать открытую и устойчивую платформу, которая не будет зависеть от ни одного центрального руководства.

Напомним:

В понедельник социальная сеть Bluesky стала доступна всем пользователям. Раньше к ней могли присоединиться только по коду-приглашению или подав заявку в список ожидания.

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В сентябре 2023 года Bluesky побила рекорд повседневной активности после заявления Илона Маска о намерении введения платной подписки в Х (Twitter).

Экономическая правда