X за гроші давала сині галочки представникам "Хезболли", хуситів і російському "НТВ" – дослідження

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Компанія X (колишній Twitter) Ілона Маска надавала пільги на підписку терористичним групам та іншим організаціям, забороненим у США.

Про це пише BBC із посиланням на дослідження Проєкту технологічної прозорості (TTP).

Проєкт технологічної прозорості (TTP), зокрема, виявив, що X надавала сині галочки акаунтам, пов'язаним, зокрема, з членами "Хезболли".

"За 8 доларів на місяць така галочка дозволяє публікувати довші пости і краще просуватися.

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Після виходу дослідження X зняла деякі галочки, заявивши, що його система безпеки "надійна", - йдеться у статті.

Рішення Маска брати плату за отримання галочок було однією з найбільш суперечливих змін, які він зробив після того, як купив Twitter у 2022 році: критики стверджували, що цей крок погіршить проблеми дезінформації, відкривши платформу для самозванців, нагадує BBC.

"Раніше галочка була безкоштовною і мала вказувати на те, що соціальна мережа перевірила особу, яка стоїть за обліковим записом.

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Багато з одержувачів таких галочок були журналістами, а також світовими лідерами та знаменитостями. Проте у деяких випадках це були люди, які перебувають під санкціями в США", - додає видання.

За словами TTP, обліковий запис, що керується особою від "хуситів", також, ймовірно, платив за галочку, але тепер вона була знята.

Хусити перебувають під санкціями як у США, так і у Великій Британії, нагадує ВВС.

При цьому кілька інших облікових записів також мали платні галочки, включно з акаунтом державного телеканалу "НТВ" з РФ. Фахівці роблять висновок, що ця ситуація свідчить про втрату X контролю над своєю платформою.

"США накладають санкції на осіб, групи і країни, які вважаються загрозою національній безпеці. Схоже, що Ілон Маск продає преміум-сервіс деяким з них", - йдеться у звіті TTP.

Економічна правда