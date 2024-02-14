Шмигаль назвал главные задачи на год для координационной платформы доноров
Одной из основных задач на 2024 год для Многосторонней координационной платформы доноров является поддержка финансовой стабильности Украины путем прямой бюджетной помощи.
Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил по итогам первого в этом году заседания руководящего комитета платформы.
По данным главы правительства, потребности во внешнем финансировании в этом году составляют 37 млрд долларов.
В перечне задач также – реализовать принцип "Россия должна заплатить". Шмигаль подчеркнул необходимость усилить усилия и синхронизировать действия для возможности использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.
Среди прочего планируется продолжить расширение координационной платформы путем привлечения новых членов. Премьер приветствовал новых участников: Норвегию, Нидерланды, Швецию и Южную Корею.
"Должны также улучшать координацию путем усиления роли секретариата платформы в Киеве", – заявил он.
В качестве основных задач на текущий год определены также экономическое развитие Украины и привлечение инвестиций от частного сектора. В частности, предусмотрено создание бизнес-консультативного совета и обеспечение условий для его эффективной работы.
Глава правительства выразил благодарность за последовательную поддержку Украины всем государствам, которые присоединились к координационной платформе.
Экономическая правда