Шмигаль назвал главные задачи на год для координационной платформы доноров

фото: Денис Шмигаль

Одной из основных задач на 2024 год для Многосторонней координационной платформы доноров является поддержка финансовой стабильности Украины путем прямой бюджетной помощи.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил по итогам первого в этом году заседания руководящего комитета платформы.

По данным главы правительства, потребности во внешнем финансировании в этом году составляют 37 млрд долларов.

В перечне задач также – реализовать принцип "Россия должна заплатить". Шмигаль подчеркнул необходимость усилить усилия и синхронизировать действия для возможности использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

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Среди прочего планируется продолжить расширение координационной платформы путем привлечения новых членов. Премьер приветствовал новых участников: Норвегию, Нидерланды, Швецию и Южную Корею.

"Должны также улучшать координацию путем усиления роли секретариата платформы в Киеве", – заявил он.

В качестве основных задач на текущий год определены также экономическое развитие Украины и привлечение инвестиций от частного сектора. В частности, предусмотрено создание бизнес-консультативного совета и обеспечение условий для его эффективной работы.

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Глава правительства выразил благодарность за последовательную поддержку Украины всем государствам, которые присоединились к координационной платформе.

Экономическая правда