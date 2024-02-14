Две концепции экономического бронирования: какие подходы разработали в ОП и Раде

Офис президента и инициативная группа в Раде, которую собрал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, разработали две разные концепции экономического бронирования, которое позволит некоторым работникам не идти в армию во время войны.

Об этом говорится в материале УП.

Модель Офиса президента базируется на сумме реально полученной заработной платы, с которой платится налог. Нижняя граница для бронирования – 30-35 тысяч гривен в месяц.

Преимущества:

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Легко администрировать через налоговую.

Будет способствовать выходу бизнеса из "тени".

Заставит ФЛП оформиться на работу по трудовым договорам.

Недостатки:

Может быть проблематично для малого бизнеса за пределами областных центров, поэтому они наоборот пойдут в тень.

40% поступлений идут в местные бюджеты, а не на ВСУ.

Модель группы Наталухи базируется на внедрении нового квазиналога, подобного военному сбору. Работодатель за бронирование работника ежемесячно будет платить 20 тысяч гривен. ФЛП также могут воспользоваться этой возможностью.

Преимущества: аккумулирует все дополнительные средства в спецфонд, который можно тратить только на оборону.

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Недостатки: большинство работодателей не могут платить 20 тысяч гривен за бронирование.

Обе концепции похожи в оценках поступлений, которые можно будет аккумулировать для бюджета - они могут составить от 200 до 350 миллиардов гривен в год. Впрочем, окончательного выбранного варианта бронирования еще нет.

Читайте подробнее: Один воюет - четверо работают. У Зеленского готовят экономическое бронирование от мобилизации.

Напомним:

Верховная Рада готовит законопроект, который будет предусматривать новый подход к бронированию военнообязанных. В частности, предлагается ввести ежемесячный платеж, который будет гарантировать отсрочку от мобилизации для различных категорий работников.

Ранее сообщалось, что Офис президента, Кабинет Министров и народные депутаты рассматривают обновление механизма мобилизации, которое будет заключаться в бронировании военнообязанных, которые платят определенную сумму налогов.

Экономическая правда