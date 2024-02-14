Шмигаль назвав головні завдання на рік для координаційної платформи донорів

Фото: Денис Шмигаль

Одним із основних завдань на 2024 рік для Багатосторонньої координаційної платформи донорів є підтримка фінансової стабільності України шляхом прямої бюджетної допомоги.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив за підсумками першого в цьому році засідання керівного комітету платформи.

За даними глави уряду, потреби у зовнішньому фінансуванні цьогоріч становлять 37 млрд доларів.

У переліку завдань також – реалізувати принцип "Росія повинна заплатити". Шмигаль наголосив на необхідності посилити зусилля і синхронізувати дії задля можливості використовувати заморожені російські активи на відновлення України.

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Серед іншого, планується продовжити розширення координаційної платформи шляхом залучення нових членів. Прем'єр привітав нових учасників: Норвегію, Нідерланди, Швецію та Південну Корею.

"Маємо також покращувати координацію шляхом посилення ролі секретаріату платформи в Києві", – заявив він.

Як основні завдання на поточний рік визначені також економічний розвиток України та залучення інвестицій від приватного сектору. Зокрема, передбачене створенння бізнес-консультативної ради й забезпечення умов для її ефективної роботи.

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Глава уряду висловив подяку за послідовну підтримку України всім державам, які долучилися до координаційної платформи.

Економічна правда