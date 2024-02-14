РФ вербует мигрантов для восстановления оккупированных территорий, но обманывает и заставляет идти воевать – Bloomberg

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Россия использует тысячи мигрантов из стран бывшего Советского Союза для восстановления оккупированных территорий Украины, обещая им высокие зарплаты и безопасные условия труда. Однако многие рабочие оказываются в ужасных условиях, им не платят обещанных денег, а иногда и заставляют воевать.

Об этом сообщает Bloomberg.

На восстановление оккупированных территорий Россия выделяет 11 миллиардов долларов в год. Впрочем, страна-агрессор испытывает острую нехватку рабочей силы, поэтому для выполнения этих работ привлекает мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран. Им обещают высокие зарплаты - до 350 тыс рублей (4 тыс долларов) в месяц.

По словам собеседников Bloomberg, многим мигрантам не платят обещанной зарплаты, их заставляют жить в ужасных условиях, а иногда и рыть окопы в зоне боевых действий.

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Адвокат и директор правозащитной организации Tong Jahoni Валентина Чупик рассказала Bloomberg News, что около 50 мигрантов из ее практики добровольно поехали в Украину, но "обещанную зарплату не выплатили, а на обратном пути в Россию их не выпустили".

Известны также случаи, когда граждан Узбекистана и Таджикистана обманом заставляли работать даром, а потом заставляли копать окопы в зонах боевых действий.

Один из мигрантов из Таджикистана, по имени Солех, рассказал, что его пытались завербовать воевать в Украине. Хотя ему обещали "много денег", он решил вернуться домой.

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"Пока я сидел в миграционном центре в ноябре, меня активно вербовали, говорили, что дадут гражданство, если я подпишу контракт. Моего знакомого заставили подписать контракт, когда он пошел в миграционный центр подавать документы на получение вида на жительство. Тех, кто едет на стройку в "ДНР" и "ЛНР", убеждают ехать туда воевать", — рассказал он.

Напомним:

Российские фирмы наняли сотни мигрантов из Центральной Азии для работы на оккупированных РФ территориях Украины: те роют траншеи, собирают трупы и работают в строительном секторе в разрушенных городах, в частности, в оккупированном Мариуполе.

Экономическая правда