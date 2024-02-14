Товарооборот Украины в январе вырос до 8,5 миллиарда долларов

Украина в январе увеличила товарооборот на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,5 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы.

"Так, в течение января 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $5,1 млрд, а экспортировали - на сумму $3,4 млрд", - говорится в сообщении.

Облагаемый импорт в январе достиг 4,5 млрд долл, что составляет 90% общих объемов импортируемых товаров.

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Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе 2024 года составила 0,49 долл/кг - на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Больше всего в Украину импортировали товаров Китай - на 1,1 млрд долл, Польша - 568 млн долл и Германия - 388 млн долл.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на 334 млн долл, Испанию - на 322 млн долл, Китай - на 305 млн долл.

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В общих объемах импортированный в январе товаров 67% составляли следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт - 1,9 млрд долл;

продукция химической промышленности - 868 млн долл;

продовольственные товары - 659 млн долл.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары - 2,2 млрд долл;

металлы и изделия из них - 362 млн долл;

минеральные продукты - 312 млн долл.

Напоминаем:

В 2023 году в Украину импортировали товаров на 63,5 миллиарда долларов и экспортировали - на сумму 36 миллиардов долларов.