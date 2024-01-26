Необлагаемый лимит посылок за границу могут повысить до 1000 евро

Порог стоимости товаров, которые пересылаются ФОПами и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях без письменного декларирования, нужно повысить до 1000 евро.

Об этом заявил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев по итогам встречи с бизнесом, почтовыми и экспресс-перевозчиками, а также представителями НБУ, Минфина и Гостаможслужбы.

"Обсудили вопрос поднятия порога стоимости товаров, которые пересылаются ФЛП и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях, без письменного декларирования", - отметил он.

"Считаю целесообразным увеличить такой порог до 1000 Евро. Указанное уменьшит расходы бизнеса и ускорит логистику", - добавил он.

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По словам Гетманцева, на следующей неделе должна состояться еще одна встреча по указанному вопросу, во время которой стороны обсудят необходимые изменения в законодательство.

Напоминаем:

Сейчас обязанность для представления таможенной декларации бизнесом существует для товаров стоимостью более 150 евро.

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