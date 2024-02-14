Товарообіг України у січні зріс до 8,5 мільярда доларів

Україна у січні збільшила товарообіг на 7%, порівняно з аналогічним періодом торік, до 8,5 мільярда доларів.

Про це свідчать дані Держмитслужби.

"Так, протягом січня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $5,1 млрд, а експортували – на суму $3,4 млрд", - йдеться в повідомленні.

Оподаткований імпорт у січні сягнув 4,5 млрд дол, що становить 90% загальних обсягів імпортованих товарів.

Реклама:

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні 2024 року становило 0,49 дол/кг - на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Найбільше до України імпортували товарів Китай — на 1,1 млрд дол, Польща — 568 млн дол і Німеччина — 388 млн дол.

Експортували з України найбільше до Польщі — на 334 млн дол, Іспанії — на 322 дол млн, Китаю — на 305 млн дол.

Реклама:

У загальних обсягах імпортований у січні товарів 67% становили такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — 1,9 млрд дол;

продукція хімічної промисловості — 868 млн дол;

продовольчі товари — 659 млн дол.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — 2,2 млрд дол;

метали та вироби з них — 362 млн дол;

мінеральні продукти — 312 млн дол.

Нагадуємо:

У 2023 році в Україну імпортували товарів на 63,5 мільярда доларів та експортували - на суму 36 мільярдів доларів.