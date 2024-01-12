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Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт

П'ятниця, 12 січня 2024, 12:43 - Анастасія Жарикова

У 2023 році в Україну імпортували товаррів на 63,5 мільярда доларів та експортували - на суму 36 мільярдів доларів.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Оподаткований імпорт склав 52,6 млрд дол, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-грудні 2023 року склало 0,49 дол/кг, що на 38% більше, ніж за 2022 рік.

Найбільше до України імпортували товарів: 

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  • Китай — 10,4 млрд дол;
  • Польща — 6,6 млрд дол;
  • Німеччина — 4,9 млрд дол.

Експортувала Україна найбільше до: 

  • Польщі — на 4,7 млрд дол;
  • Румунії — на 3,7 млрд дол;
  • Китаю — на 2,4 млрд дол.  

Дві третини (65%) у загальних обсягах ввезених у січні-грудні 2023 року товарів склали такі категорії: 

  • машини, устаткування та транспорт — 19,8 млрд дол (від митного оформлення бюджет отримав 141,7 млрд грн або 31% надходжень митних платежів);
  • продукція хімічної промисловості — 11 млрд дол (від митного оформлення бюджет отримав 74,8 млрд грн або 16% надходжень митних платежів);
  • паливно-енергетичні товари — 10,3 млрд дол (до бюджету сплачено 103,4 млрд грн або 23% надходжень митних платежів).

Найбільше з України експортували:

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  • продовольчі товари — 21,8 млрд дол;  
  • метали та вироби з них — 3,9 млрд дол;
  • машини, устаткування та транспорт — 2,9 млрд дол.
 
Держмитслужба

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплатили 559,2 млн грн.

Нагадуємо:

Згідно з даними Нацбанку, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами й послугами за 11 місяців 2023 року сягнуло $34,11 млрд, зокрема товарами - $25,74 млрд. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року сумарний дефіцит зріс на 58,9%, зокрема торгівлі товарами - майже у 2,2 раза.

Держмитслужба експорт імпорт
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