Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт

У 2023 році в Україну імпортували товаррів на 63,5 мільярда доларів та експортували - на суму 36 мільярдів доларів.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Оподаткований імпорт склав 52,6 млрд дол, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-грудні 2023 року склало 0,49 дол/кг, що на 38% більше, ніж за 2022 рік.

Найбільше до України імпортували товарів:

Реклама:

Китай — 10,4 млрд дол;

Польща — 6,6 млрд дол;

Німеччина — 4,9 млрд дол.

Експортувала Україна найбільше до:

Польщі — на 4,7 млрд дол;

Румунії — на 3,7 млрд дол;

Китаю — на 2,4 млрд дол.

Дві третини (65%) у загальних обсягах ввезених у січні-грудні 2023 року товарів склали такі категорії:

машини, устаткування та транспорт — 19,8 млрд дол (від митного оформлення бюджет отримав 141,7 млрд грн або 31% надходжень митних платежів);

продукція хімічної промисловості — 11 млрд дол (від митного оформлення бюджет отримав 74,8 млрд грн або 16% надходжень митних платежів);

паливно-енергетичні товари — 10,3 млрд дол (до бюджету сплачено 103,4 млрд грн або 23% надходжень митних платежів).

Найбільше з України експортували:

Реклама:

продовольчі товари — 21,8 млрд дол;

метали та вироби з них — 3,9 млрд дол;

машини, устаткування та транспорт — 2,9 млрд дол.

Держмитслужба

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплатили 559,2 млн грн.

Нагадуємо:

Згідно з даними Нацбанку, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами й послугами за 11 місяців 2023 року сягнуло $34,11 млрд, зокрема товарами - $25,74 млрд. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року сумарний дефіцит зріс на 58,9%, зокрема торгівлі товарами - майже у 2,2 раза.