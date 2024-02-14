Россия возобновила работу завода в Усть-Луге после украинского обстрела - Reuters

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Российская энергетическая компания "Новатэк" возобновила переработку газового конденсата на своем комплексе в Усть-Луге 11 февраля 2024 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что загружать топливо на терминалы в порту Усть-Луги начали еще 24 января, но тогда отгружали только те нефтепродукты, которые были произведены на заводе до атаки украинских дронов.

По словам источников Reuters, комплекс переработал около 18 000 метрических тонн газового конденсата в течение 11-12 февраля, что свидетельствует о возобновлении работы завода.

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Комплекс в Усть-Луге с 2013 года занимается переработкой газового конденсата в тяжелую и легкую нефть, керосин, мазут и другое. размещение завода в Усть-Луге позволяет сразу отправлять продукты на международные рынки.

"Новатэк" производит преимущественно нефть для Азии, включая Китай, Сингапур, Тайвань и Малайзию, а также авиационное топливо с доставкой в Стамбул для турецких авиалиний.

В 2023 году комплекс в Усть-Луге переработал 7 млн тонн газового конденсата, согласно данным "Новатэк".

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Напомним:

Завод "Новатэк", находящийся на побережье Балтийского моря прекратил операции после атаки украинских беспилотников 21 января.