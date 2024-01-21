Атака українських безпілотників призупинила роботу російського заводу "Новатек"

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Завод "Новатек", що знаходиться на узбережжі Балтійського моря припинив операції після атаки українських безпілотників.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформацію компанії "Новатек".

Як відомо, завод займається переробкою стабільного газового конденсату на нафту, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки і розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом, де зберігається продукція.

За повідомленням "Новатек", передає Bloomberg, завод з переробки газового конденсату в Усть-Лузі припинив усі технологічні операції. Постраждалих немає.

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У 2022 році підприємство переробило майже 7 млн тонн газового конденсату. Конденсат є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти.

Нагадаємо:

Нічна атака 21 січня на морський термінал в російському Усть-Лузі Ленінградської області - спецоперація Служби безпеки України.

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