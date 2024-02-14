Китайский импорт нефти из Ирана падает на фоне больших поставок из России

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Китайский импорт нефти из Ирана упал до минимум за 11 месяцев из-за споров по цене.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

По данным Kpler, в январе азиатская страна импортировала около 986 000 баррелей в сутки, что является самым низким показателем с февраля 2023 года, и впервые за 10 месяцев ежедневные поставки были ниже 1 миллиона баррелей.

Зато поставки из России, которое хоть и упало за последний месяц, остается на уровне 1,2 млн баррелей в сутки.

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Независимые нефтеперерабатывающие компании Китая недовольны ценой иранской нефти. Поэтому они оглянулись на российские аналоги, недавно выкупив поставки российской нефти сорта ESPO на февраль.

Количество иранской нефти в плавучих хранилищах у берегов Сингапура и Малайзии, которая обычно попадает в Китай, недавно выросло до 15 млн баррелей, что является самым высоким показателем с 24 декабря 2023 года.

Китайские нефтепереработчики борются со снижением маржи из-за более слабого внутреннего спроса и более высоких цен на нефть.

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В целом, импорт нефти в Китай был несколько ниже в прошлом месяце, но остался выше 10 млн баррелей в сутки, по данным Kpler.

Кроме этого, поставки нефти из Бразилии, которую в последнее время чаще покупают государственные нефтеперерабатывающие заводы, резко выросли до более 1 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с сентября 2020 года.

Напомним:

В январе Китай начал активнее покупать российскую нефть из-за споров с Ираном.

Китай увеличил поставки российской нефти, которая торгуется со скидкой, до рекордных 107 млн тонн в 2023 году, несмотря на западные санкции. Китай намерен увеличивать импорт.