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ЕС не заинтересован в продолжении транзита российского газа через Украину - еврокомиссар

Среда, 14 февраля 2024, 16:27 - Анастасия Жарикова

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с россиянами. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с Симсон в рамках Министерской встречи Международного энергетического агентства в Париже.

Еврокомиссар подчеркнула, что европейские страны работают над заполнением своих газовых хранилищ и диверсификацией поставок. 

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"Возвращение к привычным отношениям с Россией невозможно. ЕС не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с россиянами. Мы готовились к окончанию этого контракта в течение двух лет, с тех пор как начались манипуляции на газовом рынке, и у нас есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок", - заверила Симсон.

Также она обозначила основной фокус ЕС - обеспечение максимальной поддержки Украины и скорейший отказ от российского газа.

В свою очередь Галущенко поблагодарил Еврокомиссию за последний грант для Фонда поддержки энергетики Украины в размере 58 млн евро, 46,4 млн евро из которых уже поступили на счет. Значительная часть соответствующего взноса будет направлена на закупку газовых турбин для ОГТСУ.

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Также министр подчеркнул важное значение выделенных Еврокомиссией 10 млн евро гранта для восстановления критической инфраструктуры. 

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