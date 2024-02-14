Московская фондовая биржа второй раз приостанавливала работу из-за аппаратной ошибки

Московская фондовая биржа второй раз за неделю приостанавливала свою работу из-за аппаратных проблем.

Об этом сообщается на сайте биржи.

14 февраля биржа не работала с 10:36 до 11:35.

"Приостановление торгов было вызвано ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения нештатной ситуации 13 февраля 2024 года", - отмечают в пресс-центре биржи.

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Российское издание "Медуза", со ссылкой на "РБК Инвестиции" сообщает, что один из брокеров сообщая клиентов о проблемах отметил, что они "возникли на стороне биржи".

За прошедшие сутки, 13 февраля Московская биржа уже прекращала свою работу из-за "ошибки аппаратного сервера".

Экономическая правда

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