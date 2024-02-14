Росія відновила роботу заводу в Усть-Лузі після українського обстрілу - Reuters

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Російська енергетична компанія "Новатек" відновила переробку газового конденсату на своєму комплексі в Усть-Лузі 11 лютого 2024 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначають, що завантажувати паливо на термінали в порту Усть-Луги почали ще 24 січня, але тоді відвантажували тільки ті нафтопродукти. які були вироблені на заводі до атаки українських дронів.

За словами джерел Reuters, комплекс переробив близько 18 000 метричних тонн газового конденсату протягом 11-12 лютого, що свідчить про відновлення роботи заводу.

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Комплекс в Усть-Лузі з 2013 року займається переробкою газового конденсату у важку і легку нафту, керосин, мазут й інше. розміщення заводу в Усть-Лузі дозволяє відразу відправляти продукти на міжнародні ринки.

"Новатек" виробляє переважно нафту для Азії, включаючи Китай, Сінгапур, Тайвань і Малайзію, а також авіаційне паливо з доставкою в Стамбул для турецьких авіаліній.

У 2023 році комплекс в Усть-Лузі переробив 7 млн тонн газового конденсату, згідно з даними "Новатек".

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Нагадаємо:

Завод "Новатек", що знаходиться на узбережжі Балтійського моря припинив операції після атаки українських безпілотників 21 січня.