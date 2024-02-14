Сооснователь OpenAI покидает компанию
Исследователь искусственного интеллекта и один из основателей OpenAI Андрей Карпати сообщил, что он покидает компанию и будет работать над собственным проектом.
Об этом Карпати сообщил на своей странице в X (Twitter).
Hi everyone yes, I left OpenAI yesterday. First of all nothing "happened" and it’s not a result of any particular event, issue or drama (but please keep the conspiracy theories coming as they are highly entertaining :)). Actually, being at OpenAI over the last ~year has been…— Andrej Karpathy (@karpathy) February 14, 2024
Отмечается, что Карпати до работы в OpenAI, был старшим директором по искусственному интеллекту в компании Tesla, где он играл ключевую роль в разработке искусственного интеллекта и технологии помощника водителя для производителя электромобилей.
В X он также отметил, что причиной его решения не является какое-то конкретное событие.
Уход Андрея Карпати знаменует собой значительный уход от OpenAI одного из ведущих людей, соревнующегося разработкой все более мощного искусственного интеллекта.
Недавно он рассказал об идее ИИ, известной как большие языковые модели, действующие как новый вид компьютерной операционной системы.
В X он намекал, что те, кто за ним следят могут понять, над каким проектом он будет работать, вполне возможно, что речь идет именно о новом виде операционной системы на основе ИИ.
Напомним:
Доходы компании OpenAI превысили 2 млрд долл в годовом исчислении, а огромный успех ее флагманского продукта ChatGPT выводит компанию в число самых быстрорастущих технологических компаний в истории.