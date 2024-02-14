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Сооснователь OpenAI покидает компанию

Среда, 14 февраля 2024, 16:22

Исследователь искусственного интеллекта и один из основателей OpenAI Андрей Карпати сообщил, что он покидает компанию и будет работать над собственным проектом.

Об этом Карпати сообщил на своей странице в X (Twitter).

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Отмечается, что Карпати до работы в OpenAI, был старшим директором по искусственному интеллекту в компании Tesla, где он играл ключевую роль в разработке искусственного интеллекта и технологии помощника водителя для производителя электромобилей.

В X он также отметил, что причиной его решения не является какое-то конкретное событие.

Уход Андрея Карпати знаменует собой значительный уход от OpenAI одного из ведущих людей, соревнующегося разработкой все более мощного искусственного интеллекта.

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Недавно он рассказал об идее ИИ, известной как большие языковые модели, действующие как новый вид компьютерной операционной системы. 

В X он намекал, что те, кто за ним следят могут понять, над каким проектом он будет работать, вполне возможно, что речь идет именно о новом виде операционной системы на основе ИИ.

Напомним:

Доходы компании OpenAI превысили 2 млрд долл в годовом исчислении, а огромный успех ее флагманского продукта ChatGPT выводит компанию в число самых быстрорастущих технологических компаний в истории.

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