Мошенники выманили 26 миллионов долларов из компании благодаря deepfake видео звонку на основе ИИ - SCMP
Воскресенье, 4 февраля 2024, 13:49 -
Международная компания, название которой не установили потеряла 26 миллионов долларов из-за мошенников которые использовали видео на основе ИИ.
Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на South China Morning Post.
Как отмечается, мошенники сфабриковали изображение финансового директора компании и других участников звонка, используя общедоступные видеозаписи, и убедили жертву осуществить в общей сложности 15 переводов на пять гонконгских банковских счетов.
Финансовый отдел фирмы получил фишинговое сообщение якобы от своего британского финансового директора в середине января. Полиция не идентифицировала ни компанию, ни ее сотрудников.
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