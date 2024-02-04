Мошенники выманили 26 миллионов долларов из компании благодаря deepfake видео звонку на основе ИИ - SCMP

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Международная компания, название которой не установили потеряла 26 миллионов долларов из-за мошенников которые использовали видео на основе ИИ.

Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на South China Morning Post.

Как отмечается, мошенники сфабриковали изображение финансового директора компании и других участников звонка, используя общедоступные видеозаписи, и убедили жертву осуществить в общей сложности 15 переводов на пять гонконгских банковских счетов.

Финансовый отдел фирмы получил фишинговое сообщение якобы от своего британского финансового директора в середине января. Полиция не идентифицировала ни компанию, ни ее сотрудников.

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