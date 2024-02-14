Співзасновник OpenAI залишає компанію

Дослідник штучного інтелекту і один із засновників OpenAI Андрій Карпаті повідомив, що він залишає компанію та працюватиме над власним проєктом.

Про це Карпаті повідомив на своїй сторінці в X (Twitter).

Hi everyone yes, I left OpenAI yesterday. First of all nothing "happened" and it’s not a result of any particular event, issue or drama (but please keep the conspiracy theories coming as they are highly entertaining :)). Actually, being at OpenAI over the last ~year has been… — Andrej Karpathy (@karpathy) February 14, 2024

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Зазначають, що Карпаті до роботи в OpenAI, був старшим директором зі штучного інтелекту в компанії Tesla, де він відігравав ключову роль у розробці штучного інтелекту та технології помічника водія для виробника електромобілів.

В X він також зазначив, що причиною його рішення не є якась конкретна подія.

Відхід Андрія Карпаті знаменує собою значний відхід від OpenAI однієї з провідних людей, що змагається розробкою все більш потужного штучного інтелекту.

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Нещодавно він розповів про ідею ШІ, відому як великі мовні моделі, що діють як новий вид комп'ютерної операційної системи.

В X він натякав, що ті, хто за ним слідкують можуть зрозуміти, над яким проєктом він працюватиме, цілком можливо, що мова йде саме про новий вид операційної системи на основі ШІ.

Нагадаємо:

Доходи компанії OpenAI перевищили 2 млрд дол у річному обчисленні, а шалений успіїх її флагманського продукту ChatGPT виводить компанію в число найбільш швидкозростаючих технологічних компаній в історії.