Все разделы
Укр / Рус

Дія становится open-source продуктом: Кабмин принял постановление об открытии кода

Среда, 14 февраля 2024, 09:30 - Игорь Пилипив
 
фото: Дія

Кабинет министров принял постановление, которое позволяет открыть код Дії, теперь приложение станет open-source продуктом. 

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам министра соответствующее решение позволит быстро экспортировать Дію в другие страны. 

"Open-source продукты - это о прозрачности, что также будет хорошим сигналом для наших партнеров. Весь мир сосредотачивает внимание на open-source продуктах. Основное преимущество - любой разработчик из любой точки мира сможет изучить документацию и начать разрабатывать свои дополнительные сервисы или микросервисы, которые будут подходить к приложению", - подчеркнул Федоров. 

Реклама:

Также министр подчеркнул, что IT-сообщество сможет понять, как работает Дія, проанализировать код и особенности архитектуры приложения. А еще разработчики смогут предложить изменения или улучшения, которые рассмотрит наша команда. 

Добавляется, что открыв код, никто не сможет получить доступ к реестрам и особенностям шифрования Дії.

Напомним:

Реклама:

Порталом госуслуг "Дія" на третий год существования пользуется почти 20 млн пользователей - Минцифры работает над новыми услугами.

Минцифра технології
Реклама:
Материалы по теме
Какой законопроект о обороте виртуальных активов позволит бизнесу развиваться 13 февраля 2024, 18:18
Через "Дія" за почти 3 года открыли полмиллиона новых ФЛП 13 февраля 2024, 18:00
До 2500 евро для развития бизнеса: 1500 украинских компаний получат гранты от ЕС 13 февраля 2024, 16:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте