Дія становится open-source продуктом: Кабмин принял постановление об открытии кода

фото: Дія

Кабинет министров принял постановление, которое позволяет открыть код Дії, теперь приложение станет open-source продуктом.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам министра соответствующее решение позволит быстро экспортировать Дію в другие страны.

"Open-source продукты - это о прозрачности, что также будет хорошим сигналом для наших партнеров. Весь мир сосредотачивает внимание на open-source продуктах. Основное преимущество - любой разработчик из любой точки мира сможет изучить документацию и начать разрабатывать свои дополнительные сервисы или микросервисы, которые будут подходить к приложению", - подчеркнул Федоров.

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Также министр подчеркнул, что IT-сообщество сможет понять, как работает Дія, проанализировать код и особенности архитектуры приложения. А еще разработчики смогут предложить изменения или улучшения, которые рассмотрит наша команда.

Добавляется, что открыв код, никто не сможет получить доступ к реестрам и особенностям шифрования Дії.

Напомним:

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Порталом госуслуг "Дія" на третий год существования пользуется почти 20 млн пользователей - Минцифры работает над новыми услугами.