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​​Дія стає open-source продуктом: Кабмін ухвалив постанову про відкриття коду

Середа, 14 лютого 2024, 09:30 - Ігор Пилипів
 
фото: Дія

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код Дії, тепер застосунок стане open-source продуктом. 

Про це повідомив віцепрем‘єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра відповідне рішення дозволить швидко експортувати Дію в інші країни. 

"Open-source продукти — це про прозорість, що також буде хорошим сигналом для наших партнерів. Весь світ зосереджує увагу на open-source продуктах. Основна перевага — будь-який розробник з будь-якої точки світу зможе вивчити документацію й почати розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку", – наголосив Федоров. 

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Також міністр підкреслив, що IT-спільнота зможе зрозуміти, як працює Дія, проаналізувати код та особливості архітектури застосунку. А ще розробники зможуть запропонувати зміни чи покращення, які розгляне наша команда. 

Додається, що відкривши код, ніхто не зможе отримати доступ до реєстрів та особливостей шифрування Дії.

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