​​Дія стає open-source продуктом: Кабмін ухвалив постанову про відкриття коду

фото: Дія

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код Дії, тепер застосунок стане open-source продуктом.

Про це повідомив віцепрем‘єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра відповідне рішення дозволить швидко експортувати Дію в інші країни.

"Open-source продукти — це про прозорість, що також буде хорошим сигналом для наших партнерів. Весь світ зосереджує увагу на open-source продуктах. Основна перевага — будь-який розробник з будь-якої точки світу зможе вивчити документацію й почати розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку", – наголосив Федоров.

Реклама:

Також міністр підкреслив, що IT-спільнота зможе зрозуміти, як працює Дія, проаналізувати код та особливості архітектури застосунку. А ще розробники зможуть запропонувати зміни чи покращення, які розгляне наша команда.

Додається, що відкривши код, ніхто не зможе отримати доступ до реєстрів та особливостей шифрування Дії.

Нагадаємо:

Реклама:

Порталом держпослуг "Дія" на третій рік існування користується майже 20 млн користувачів - Мінцифри працює над новими послугами.