Через "Дія" за почти 3 года открыли полмиллиона новых ФЛП

Через "Дію" с мая 2021 года открыли 501 тыс новых предприятий.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Telegram.

Как отмечается, самыми популярными секторами для открытия ФЛП были - IT, онлайн-магазины, кафе и салоны красоты.

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Больше всего бизнесов открывали женщины - 52%, мужчины - 48%.

Географически в топе по количеству открытых предприятий: Киев, Днепропетровская и Харьковская области.

Напомним:

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По итогам прошлого года резиденты "Дія.City" уплатили в бюджет 8,5 миллиарда гривен налогов, по сравнению с 4 миллиардами в 2022 году.