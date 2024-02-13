До 2500 евро для развития бизнеса: 1500 украинских компаний получат гранты от ЕС

В рамках нового грантового проекта UkraineReady4EU 1 550 украинских компаний малого и среднего бизнеса получат ваучерную поддержку до 2 500 евро для развития бизнеса.

Об этом сообщает Министерство цифоровой трансформации.

Грантовые средства можно потратить на:

участие в торговых миссиях

брокерские мероприятия

организацию стендов на международных выставках и других международных мероприятиях

Подать заявку можно по ссылке.

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Дедлайн - 30 июня 2025 года.

Как добавили в министерстве, проект UkraineReady4EU реализуется при содействии международных программ развития бизнеса и интернационализации - Европейская сеть предприятий (EEN), "Эразмус для молодых предпринимателей", European Cluster Collaboration Platform (ECCP).

Проект имплементируется Торгово-промышленной палатой Украины, Институтом физики НАН Украины, государственным учреждением "Офис по развитию предпринимательства и экспорта", общественным союзом "Харьковский кластер информационных технологий", Public Institution Lietuvos inovacijų centras/Lithuanian Innovation Centre (LIC), Polish Agency for Enterprise Development (PARP), Bayern Innovativ GmbH (BAY INNO) при финансовой поддержке ЕС.

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Напомним:

30 украинских компаний-победителей программы от EU4Business получат гранты до 25 тысяч евро на развитие собственного дела.

Экономическая правда