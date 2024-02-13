До 2500 евро для развития бизнеса: 1500 украинских компаний получат гранты от ЕС
В рамках нового грантового проекта UkraineReady4EU 1 550 украинских компаний малого и среднего бизнеса получат ваучерную поддержку до 2 500 евро для развития бизнеса.
Об этом сообщает Министерство цифоровой трансформации.
Грантовые средства можно потратить на:
- участие в торговых миссиях
- брокерские мероприятия
- организацию стендов на международных выставках и других международных мероприятиях
Подать заявку можно по ссылке.
Дедлайн - 30 июня 2025 года.
Как добавили в министерстве, проект UkraineReady4EU реализуется при содействии международных программ развития бизнеса и интернационализации - Европейская сеть предприятий (EEN), "Эразмус для молодых предпринимателей", European Cluster Collaboration Platform (ECCP).
Проект имплементируется Торгово-промышленной палатой Украины, Институтом физики НАН Украины, государственным учреждением "Офис по развитию предпринимательства и экспорта", общественным союзом "Харьковский кластер информационных технологий", Public Institution Lietuvos inovacijų centras/Lithuanian Innovation Centre (LIC), Polish Agency for Enterprise Development (PARP), Bayern Innovativ GmbH (BAY INNO) при финансовой поддержке ЕС.
Напомним:
30 украинских компаний-победителей программы от EU4Business получат гранты до 25 тысяч евро на развитие собственного дела.
Экономическая правда