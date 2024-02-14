Україна потребує 9 мільярдів доларів на відновлення культури й туризму – ЮНЕСКО

Протягом наступного десятиліття Україні знадобиться близько 9 мільярдів доларів на відновлення культурних об'єктів та туристичної галузі.

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на дані ЮНЕСКО.

За оцінками ЮНЕСКО, культурний і туристичний сектори України втратили понад 19 мільярдів доларів доходу під час повномасштабної війни з Росією. Агентство заявило, що бойові дії пошкодили 341 культурний об'єкт по всій Україні, в тому числі в Києві, Львові та Одесі.

"За оцінками агентства, загальна вартість руйнувань цих культурних об'єктів, а також тисяч інших культурних цінностей по всій країні становить близько 3,5 мільярдів доларів", - пише Associated Press.

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ЮНЕСКО заявила, що навмисне руйнування об'єктів культурної спадщини, в тому числі релігійних споруд та артефактів, може бути прирівняне до воєнного злочину.

Нагадаємо:

Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів заявила, що в Україні триває робота над переосмисленням та оновленням закону про курорти з метою залучення в галузь інвестицій.

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Економічна правда