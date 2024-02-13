Цена Bitcoin упала после рекордного пика

Цена Bitcoin упала впервые за восемь торговых сессий, после достижения двухлетнего пика 50 369 долл накануне. К вечеру 13 февраля Bitcoin потерял 1,8% стоимости, опустившись до 48 656 долл.

Об этом пишет Bloomberg.

Такую коррекцию курса в агентстве объяснили тем, что спекулянты взяли паузу после периода роста цены, а также сейчас происходит фиксация прибыли.

Bitcoin вырос на 10% за последние пять торговых сессий и на 15% – за последний месяц.

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Последний рост был обусловлен оптимизмом относительно того, что в прошлом месяце США одобрили спотовые биржевые фонды биткоинов, что приведет к большему общему признанию.

"Существует некоторая фиксация прибыли, 50 тысяч психологически является внушительной цифрой, и трейдеры все еще пытаются предсказать, как одобрение ETF отыграют", – отметил партнер-основатель количественной торговой фирмы Dexterity Capital Майкл Сафаи.

Напомним:

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Впервые за более чем два года стоимость Bitcoin достигла уровня 50 тыс долларов на фоне ожиданий снижения процентных ставок в конце этого года и спроса на ETF.