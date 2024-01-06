США в январе могут одобрить создание первых Bitcoin ETF - Reuters

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Компании по управлению инвестициями, фондовые биржи и Комиссия по ценным бумагам и биржам США обсудили изменения в формулировках заявок для спотовых биткойн-ETF (Биржевых инвестиционных фондов), что может привести к тому, что эти фонды впервые получат одобрение в США.

Об этом сообщает Reuters ссылаясь на источники.

По словам руководителей и представителей пяти фирм, которые отказались быть названными из-за конфиденциальности переговоров, эмитенты обсудили с чиновниками документы эмиссии S-1, которые каждый биржевой фонд должен подать на утверждение.

Несколько эмитентов заявили в пятницу, что ожидают получить окончательное одобрение заявок по форме S-1 к концу января.

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Люди, знакомые с процессом подачи заявок, говорят, что эмитенты, которые уложились в сроки подачи заявок на конец 2023 года, могут получить разрешение на запуск до 10 января - даты, когда регуляторы должны либо одобрить, либо отклонить биржевой ETF, фонд, который стоит первым в очереди.

Как ожидается, открытие ETF для биткоина откроет возможности для привлечения миллиардных инвестиций в криптовалюту.

Напомним:

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По состоянию на 2 января цена Bitcoin поднялась выше 45 тыс долларов впервые с апреля 2022 года из-за оптимизма относительно возможного одобрения ETF.