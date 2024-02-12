Bitcoin подскочил до 50 тысяч долларов впервые с 2021 года

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Впервые за более чем два года стоимость Bitcoin достигла уровня 50 тыс долларов на фоне ожиданий снижения процентных ставок в конце этого года и спроса на ETF.

Об этом пишет Reuters.

В этом году Bitcoin вырос на 16,3%, а в понедельник его стоимость достигла самого высокого уровня с 27 декабря 2021 года.

По данным Coindesk, Bitcoin пересек отметку в 50 тыс долл в 17:31 по Киеву. Сейчас, по данным Coindesk, биткоин торгуется на уровне 49,9 тыс долл.

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"50 000 долларов - важная веха для биткоина после того, как запуск спотовых ETF в прошлом месяце не только не смог вызвать движение выше этого ключевого психологического уровня, но и привел к 20% распродаже", - сказал соучредитель платформы криптовалютного кредитования Nexo Антони Тренчев.

Акции криптовалютных бирж также выросли в понедельник: криптовалютная биржа Coinbase выросла на 4,9%, а криптовалютные майнеры Riot Platforms и Marathon Digital выросли на 10,8% и 11,9% соответственно.

С начала прошлого года биткоин втрое вырос в цене, восстановившись после падения на 64% в 2022 году, пишет Bloomberg.

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Напомним:

В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые спотовые биржевые фонды биткойнов для стимулирования сторонников криптовалюты.

Экономическая правда