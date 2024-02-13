Укрэксимбанк выиграл суд по активам компании, приближенной к российскому олигарху Крупчаку

Верховный суд встал на сторону государственного Укрэксимбанка в споре относительно промышленных мощностей компании "Палп милл принт", которая связана с российским олигархом и экс-депутатом Госдумы РФ Владимиром Крупчаком.

Об этом ЭП сообщил заместитель директора департамента реструктуризации и взыскания Укрэксимбанка Анатолий Лола.

"Целых 3 долгих года судебных баталий в деле по банкротству "Блиц-информ" и наконец победа! Суд признал недействительными результаты аукциона, где залоговое имущество Банка (рыночной стоимостью 760 млн грн) было продано за 49 млн грн. Далее - проведение оценки и новый аукцион, но уже на Prozorro", - сообщил Лола.

Указанные активы, по которым продолжались судебные споры, принадлежали компании "Блиц-информ" и были переданы Укрэксимбанку в залог по кредитам. Однако впоследствии компания обанкротилась, а ее промышленные мощности выставили на продажу.

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Во время аукциона, который состоялся в 2019 году, их приобрела всего за 6% от рыночной стоимости компания "Палп милл принт", бенефициарным владельцем которой в то время был российский олигарх и бывший депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Владимир Крупчак.

В 2022 году Крупчак официально вышел из украинского бизнеса. Де-юре, активы переписали на гражданина Австрии Хайнса Циннера. Последний был приближенным к Крупчаку и долгое время входил в совет директоров его ключевого российского предприятия - "Архангельского целлюлозно-бумажного комбината".

Кроме этого, существуют и другие признаки, указывающие на то, что Крупчак до сих пор остался фактическим владельцем "Палп милл принт".

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Подробнее о них, а также о сути судебного спора вокруг активов обанкротившегося "Блиц-информа" ЭП писала в публикации: Обуховская туалетная бумага со следами РФ. Как экс-депутат Думы пытается сохранить бизнес в Украине

"Палп милл принт" является одним из крупнейших в Украине производителей упаковки. По данным аналитиков Pro-Consulting, в производстве упаковки из гофрированного картона "Палп милл" занимает ведущие позиции среди украинских производителей с существенным отрывом от конкурентов. Ее доля на украинском рынке оценивается в 13-15%. На мощностях бывшего "Блиц-информа" изготавливается до 80% продукции "Палп милл принт".