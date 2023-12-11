"Укрэксимбанк" работает без набсовета уже более полугода

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Несмотря на то, что Кабмин назначил новых независимых членов наблюдательного совета "Укрэксимбанка" 30 мая 2023 года, это же распоряжение правительства, похоже, заблокировало работу совета.

Об этом говорится в дайджесте SOE Weekly для ЭП.

Распоряжением предусмотрено, что срок полномочий независимых членов наблюдательного совета составляет три года с даты вступления в должность всех независимых членов наблюдательного совета.

"Распоряжение Кабмина предусматривает, что независимые члены могут приступить к выполнению своих обязанностей только после того, как каждый из них получит согласование от НБУ. Однако, распоряжение не дает ответа на вопрос, что произойдет в случае, если чья-то кандидатура не будет согласована НБУ.

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В результате, это привело к тому, что уже более полугода "Укрэксимбанк" работает без правомочного наблюдательного совета", - пояснили аналитики-консультанты по вопросам корпоративного управления.

Согласно распоряжению Кабмина, новыми независимыми членами набсовета, назначенными 30 мая 2023 года, стали Сильвия Ганссер-Поттс, Разван Мунтяну, Роберт Коссманн, Энгин Акчакоча и Ростислав Футало.

Доминик Меню, который был независимым членом предыдущего состава совета, продолжит работать на своей должности. Также свои должности представителей государства в набсовете банка сохранили Виктория Страхова и Юрий Буца.

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4 августа 2023 года Кабмин назначил представителем государства в наблюдательном совете "Укрэксимбанка" Александра Бевза по представлению Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Согласно информации на сайте "Укрэксимбанка", Страхова, Буца и Бевз сейчас являются представителями государства в наблюдательном совете банка.

При этом, согласно Закону "О банках и банковской деятельности", член набсовета банка вступает в должность после согласования с НБУ. Согласно Положению НБУ о лицензировании, процедура согласования руководителей банка может длиться до 90 дней со дня подачи банком полного пакета документов в НБУ. В случае повторного назначения лица на должность его согласование не требуется.

"То есть Меню, Страхова и Буца не нуждались в согласовании НБУ и могли приступить к исполнению своих обязанностей немедленно, начиная с 30 мая 2023 года", - говорится в дайджесте.

Относительно новоизбранных членов наблюдательного совета "Укрэксимбанка", согласно базе данных НБУ:

Кандидатуры Мунтяну и Коссманна были утверждены НБУ 14 августа 2023 года, то есть через 76 дней после назначения;

Кандидатуры Ганссер-Поттс, Футала и Бевза были утверждены НБУ 28 августа 2023 года, то есть через 90 дней после назначения двух независимых членов и 24 дня после назначения Бевза.

Энгин Акчакоча в течение более чем 190 дней все еще не был согласован НБУ.

"Таким образом, по состоянию на 29 августа 2023 года восемь из девяти членов набсовета "Укрэксимбанка" были утверждены НБУ и могли приступить к выполнению своих обязанностей, что позволяло бы сформировать правомочный набсовет", - добавляют эксперты.

В то же время, по их словам, отсутствие согласования НБУ кандидатуры Акчакочи может свидетельствовать о наличии определенных проблем, которые не позволяют НБУ принять положительное решение.

Так, 6 декабря 2023 года во время VI Международного форума корпоративных директоров глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что документы на согласование Акчакочи были отозваны (то есть процедура его согласования пока остановлена).

"Это означает, что Акчакоча вряд ли станет членом наблюдательного совета "Укрэксимбанка", а значит - распоряжение Кабмина (в его нынешней редакции) вряд ли когда-нибудь будет выполнено. Как следствие, остальные из пяти независимых членов не смогут приступить к выполнению своих обязанностей, что сделает невозможным создание правомочного набсовета как такового.

Непонятно, почему Кабмин сформулировал свое распоряжение таким образом, что "Укрэксимбанк" уже более полугода не имеет правомочного наблюдательного совета, хотя уже с 29 августа 2023 года совет имел все необходимое, чтобы начать свою работу. Также непонятно, почему Кабмин до сих пор не внес в распоряжение соответствующих изменений и не запустил работу наблюдательного совета", - резюмируют аналитики.

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Экономическая правда