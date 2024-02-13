Укрексімбанк виграв суд щодо активів компанії, наближеної до російського олігарха Крупчака

Верховний суд став на сторону державного Укрексімбанку у спорі щодо промислових потужностей компанії "Палп мілл принт", яка пов’язана з російським олігархом та ексдепутатом Держдуми РФ Володимиром Крупчаком.

Про це ЕП повідомив заступник директора департаменту реструктуризації та стягнення Укрексімбанку Анатолій Лола.

"Цілих 3 довгих роки судових баталій у справі по банкрутству "Бліц-інформ" і нарешті перемога! Суд визнав недійсними результати аукціону, де заставне майно Банку (ринковою вартістю 760 млн грн) було продано за 49 млн грн. Далі — проведення оцінки і новий аукціон, але вже на Prozorro", — повідомив Лола.

Зазначені активи, щодо яких тривали судові суперечки, належали компанії "Бліц-інформ" та були передані Укрексімбанку у заставу за кредитами. Однак згодом компанія збанкрутувала, а її промислові потужності виставили на продаж.

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Під час аукціону, який відбувся у 2019 році, їх придбала лише за 6% від ринкової вартості компанія "Палп мілл принт", бенефіціарним власником якої на той час був російський олігарх та колишній депутат Держдуми від партії "Единая Россия" Володимир Крупчак.

У 2022 році Крупчак офіційно вийшов з українського бізнесу. Де-юре, активи переписали на громадянина Австрії Хайнса Циннера. Останній був наближеним до Крупчака та тривалий час входив до ради директорів його ключового російського підприємства — "Архангельського целюлозно-паперового комбінату".

Крім цього, існують й інші ознаки, які вказують на те, що Крупчак досі залишився фактичним власником "Палп мілл принт".

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Детальніше про них, а також про суть судової суперечки навколо активів збанкрутілого "Бліц-інформа" ЕП писала у публікації: Обухівський туалетний папір зі слідами РФ. Як ексдепутат Думи намагається зберегти бізнес в Україні

"Палп мілл принт" є одним з найбільших в Україні виробників пакування. За даними аналітиків Pro-Consulting, у виробництві пакування з гофрованого картону "Палп мілл" посідає провідні позиції серед українських виробників із суттєвим відривом від конкурентів. Її частка на українському ринку оцінюється у 13-15%. На потужностях колишнього "Бліц-інформу" виготовляється до 80% продукції "Палп мілл принт".