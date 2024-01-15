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Правительство разблокировало работу набсовета "Укрэксимбанка: банк работал без него более полугода

Понедельник, 15 января 2024, 20:27 - Анастасия Жарикова

Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет наблюдательному совету государственного Укрэксимбанка начать работу в неполном составе.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 12 января.

Правительство в мае 2023 года назначило шесть независимых членов наблюдательного совета, но одного из них не согласовал Нацбанк.

Поскольку Акчакоча не получил согласования, наблюдательный совет так и не смог начать работу, потому что при назначении в мае Кабмин решил, что "срок полномочий членов наблюдательного совета составляет три года с даты вступления в должность всех членов наблюдательного совета".

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На последнем заседании 12 января Кабмин отменил это требование, а новый срок полномочий наблюдательного совета акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк Украины" составляет три года с даты вступления его в силу (то есть до января 2027 года).

Это позволит набсовету начать работу в неполном составе из восьми человек (пять независимых членов, три представителя государства), пока еще одного члена проверяет НБУ.

Напоминаем:

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В декабре мы писали, что несмотря на то, что Кабмин назначил новых независимых членов набсовета "Укрэксимбанка" 30 мая 2023 года, это же распоряжение правительства, похоже, заблокировало работу совета.

Укрэксимбанк Кабмин
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