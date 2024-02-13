В США водители сервисов доставки и такси, в частности Uber, будут бастовать в День святого Валентина

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Водители американских сервисов заказа авто и доставки Uber Technologies, Lyft Inc. и DoorDash проведут забастовки в День святого Валентина (14 февраля) из-за недовольства оплатой и другими условиями труда.

Об этом сообщает RTTNews.

Отмечается, что коалиция Justice For App Workers, в которую входят более 100 тыс. водителей, планирует акции протеста в аэропортах.

"Нам надоело работать по 80 часов в неделю только для того, чтобы свести концы с концами, надоело постоянно беспокоиться за свою безопасность и волноваться, что тебя могут деактивировать нажатием кнопки. В разных уголках страны - Остине, Чикаго, Гартфорде, Майами, Ньюарке, Орландо, Филадельфии, Питтсбурге, Род-Айленде и Тампе - 14 февраля мы не будем совершать поездок в аэропорты и из них", - говорится в заявлении.

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Представители другой отраслевой ассоциации - Rideshare Drivers United - в среду выключат свои приложения в знак протеста против значительного снижения оплаты труда этой зимой.

Издание указывает, что водители сервисов давно жалуются, что агрегаторы берут слишком высокие комиссии.

Большинство американских федеральных законов и законов штатов в сфере труда, устанавливающих минимальный размер зарплат и сверхурочных выплат, не распространяются на таких работников, поскольку они считаются независимыми подрядчиками.

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Напоминаем:

На прошлой неделе наземный персонал немецкой авиакомпании Lufthansa начал забастовку в главных аэропортах, усиливая давление в переговорах о заработной плате и добавляя страданий путешественникам в крупнейшей экономике Европы, которая уже пострадала от забастовок на железных дорогах и в общественном транспорте.